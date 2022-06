Trois nouvelles nominations opérées à l’ONMT

Ainsi, Siham Fettouhi est nommée déléguée ONMT à New York en charge du marché nord-américain, indique un communiqué de l’Office.

Jusqu’ici, elle occupait le poste de directrice marketing et valorisation de l’offre de l’Office. C’est elle notamment qui a piloté la campagne de communication internationale «Terre de lumière». Elle fut la plus jeune directrice nommée dans l’institution. Sa mission à présent sera de contribuer à faire rayonner la marque touristique Maroc sur le marché américain.

Pour sa part, Rachid Hamzaoui devient délégué ONMT à Abu Dahbi, en charge du marché Moyen-Orient. Il était jusqu’ici Directeur des opérations et activation, un poste où il à capitalisé sur son savoir-faire et son expérience obtenues grâce aux différentes missions notamment en matière de pilotage des projets de partenariats. A présent, sa mission sera de développer la stratégie de l’ONMT dans les marchés du Moyen-Orient.

Enfin, Salima El Mghazli a été promue directrice des opérations et activation territoriale, un poste dans la continuité de ses domaines de compétences, elle qui était à la tête du département Activation Territoriale. Elle s’y est distinguée par son expertise du développement de la connectivité aérienne de plusieurs destinations touristiques marocaines.

Pour le Directeur Général de l’ONMT Adel El Fakir, ces nominations viennent « confirmer notre volonté d’être en perpétuel mutation pour accompagner les tendances de nos principaux marchés et continuer à déployer la stratégie de développent de l’ONMT ». « Elles viennent aussi confirmer la volonté de l’ONMT de mettre en avant ses compétences notamment féminines et sa jeunesse et d’être en continuel écoute de ses partenaires nationaux et internationaux », a-t-il ajouté, cité dans le communiqué.