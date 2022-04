Trésor: Besoins prévisionnels entre 5 et 5,5 milliards de dirhams en avril

Les besoins prévisionnels du Trésor au titre du mois d’avril 2022 varient entre 5 et 5,5 milliards de dirhams (MMDH), a annoncé la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Économie et des finances.