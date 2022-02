Trente entreprises pour dénicher des profils au Job Day

Ce rendez-vous se veut, selon l’école, un signal fort en temps de crise pour les étudiants marocains et étrangers que le marché de l’emploi continue à recruter après la pandémie. L’occasion de découvrir plus de 14 nationalités sur les bancs Sup’RH dans diverses spécialités: IT, Marketing Digital, Commerce International, Gestion des entreprises et des organisations,…

Le Job Day Sup’RH se veut désormais un rendez-vous important du recrutement avec la participation de plus de 30 entreprises partenaires, et Sponsors.

Le Job Day a été marqué par une plénière de lancement avec des « Guest Speakers » de premier rang, représentant les secteurs IT, Conseil, Industrie 2.0, RH, Réseau et Télécommunication et IA- Intelligence Artificielle pour discuter le e-recrutement au Maroc en période post-pandémie et les Best Practices pour la génération 4.0. Aussi, il a été l’occasion pour l’ouverture officielle des stands pour le « Speed recruitment », les Workshop « Career Management » et « Développement personnel » animés par des intervenants « coach » internationaux sur place.