Trémie des Almohades : Plus que deux mois pour la fin des travaux

« Nous avons achevé les travaux de génie civile. Nous sommes en train d’installer les derniers équipements. Actuellement, nous enregistrons un taux d’avancement de 95% des travaux », a assuré dans une déclaration à la MAP, Lotfi Siklane, ingénieur directeur du chantier.

Tant attendu par les automobilistes de la métropole, l’ouvrage « devrait être achevé définitivement d’ici fin mars prochain », a ajouté M. Siklane, au cours d’une visite exclusive d’une équipe de l’agence sur le site du chantier.

Avec un trafic de 45.000 véhicules quotidiennement, cette trémie jouera un rôle crucial en matière de réduction des embouteillages et ce, en dénivelant tous les carrefours le long des boulevards les Almohades, Sidi Mohammed Ben Abdellah et Zaid ou Hmed et débouchant sur l’Avenue des FAR, après le carrefour Zelaqa.

Placée en tête des projets du programme de développement de la métropole, le projet porte, dans sa totalité, sur un tracé un linéaire de 2.270 m, dont 1.817 m en souterrain, lequel est aménagé en 2×2 voies.

La trémie est équipée de vidéo-surveillance, de détection d’incendie, de ventilation, d’éclairage LED, de communication radio et téléphonique et de système de gestion du trafic.

Pour ce qui est des difficultés rencontrées durant les travaux de ce projet, elles sont essentiellement d’ordre technique, a souligné M. Siklane. Il s’agit de l’existence de plusieurs réseaux d’assainissement et de distribution d’eau et d’électricité.