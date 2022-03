Transport routier : Mise en service de l’application web « Télé-services »

Dans un communiqué, le ministère du Transport et de la Logistique indique que le lancement de cette application, depuis le 1er mars, intervient « en réponse aux doléances exprimées par les professionnels lors des réunions du dialogue social tenues par le ministère de tutelle depuis décembre 2021, notamment la numérisation des procédures administratives ».

Le ministère invite, à cet égard, les entreprises de transport de marchandises pour compte d’autrui, souhaitant bénéficier de ce service, à prendre attache avec ses services extérieurs pour se procurer les informations et les éclaircissements nécessaires sur la procédure à suivre pour l’exploitation dudit service.

La charte et le guide d’utilisation de ce service sont consultables et téléchargeables via « www.transport.gov.ma ».