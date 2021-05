Transfert d’argent des MRE: Lancement de l’application mobile « Taptap Send » pour le Maroc

En construisant le produit avec la diaspora marocaine et son partenaire Cash Plus, « Taptap Send » permet aux MRE de transférer à leurs familles au Maroc de l’argent depuis leur smartphone et ce, sans faire la queue à une agence et sans frais fixe, indique un communiqué de cette plateforme. « Aujourd’hui, beaucoup de MRE se plaignent des coûts exorbitants qui pèsent sur les expatriés souhaitant subvenir aux besoins de leurs familles au Maroc. Ces coûts ont été estimés à environ 66 milliards de dirhams en 2020 », relève la même source. Cité par le communiqué, Badia Abdelwahab de « Taptap Send » a expliqué que « les envois de fonds communautaires au Maroc représentent une source importante de soutien au solde de devises du Royaume ». Ces transferts consolident en outre l’esprit de solidarité familiale et aident les familles marocaines à faire face au coût de la vie, aux soins de santé et aux besoins de base, a-t-elle ajouté.

« Le but de l’application est d’offrir une alternative efficace et fiable quant aux frais élevés que les gens doivent supporter pour envoyer de l’argent en Afrique. Taptap Send est de plus un service de transfert téléphonique simple et rapide qui évite aux gens d’avoir à se déplacer jusqu’à une agence de transfert et de faire la queue. Recevoir de l’argent est désormais possible en moins d’une minute. En trois clics vous pouvez envoyer de l’argent, aussi simple que son nom: tap tap send », a fait savoir Badia Abdelwahab. Le partenariat avec Cash Plus permet aux Marocains ou étrangers résidents au Maroc de recevoir de l’argent auprès de 2.200 points de retrait Cash Plus situés dans les grandes villes, mais aussi dans les agglomérations et villages les plus reculés, précise le communiqué. Lancée en 2018 dans sept pays européens (Royaume-Uni, Belgique, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas et Espagne) mais aussi au Canada, l’application mobile « Taptap Send » permet de transférer de l’argent depuis ces pays vers l’Afrique et l’Asie (Sénégal, Mali, Guinée, Ghana, Cameroun, Côte d’Ivoire, Kenya, Madagascar, Zambie, Bangladesh, Vietnam, République démocratique du Congo et tout récemment le Maroc).

(MAP)