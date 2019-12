Tramway : une nouvelle station à Casa Anfa

Cette nouvelle station permettra de faciliter davantage les déplacements des riverains et travailleurs dans cette zone desservie par la ligne T2. La station Anfa Clubs bénéficiera aux habitants des quartiers de Casa Anfa, Hay Hassani, Oulfa, CIL, qui pourront accéder à la ville et à l’ensemble des stations voyageurs grâce aux 3 points de correspondance répartis sur le réseau de tramway. Pour rappel, au lancement de la première ligne du tramway de Casablanca en décembre 2012, les 4 stations voyageurs situées dans ce quartier étaient demeurées fermées au public, et deviennent opérationnelles au fur et à mesure de l’avancement des chantiers dans la zone.