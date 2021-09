Tramway Rabat-Salé : partenariat pour la mise en œuvre de solutions de performance énergétique

« A travers ce partenariat, la SIE et Transdev Maroc entendent mettre à profit leurs expertises respectives pour explorer toutes les pistes envisageables aux fins d’améliorer substantiellement les performances énergétiques du Tramway de Rabat-Salé, incluant les bâtiments administratifs et techniques ainsi que les systèmes du réseau », indique un communiqué de Transdev.

Cette collaboration vise également à promouvoir la constitution d’un pôle d’excellence sectoriel en matière de mobilité verte et durable, voué à essaimer d’autres opérations de transport en commun en site propre à l’échelle du Royaume.

Sur le plan opérationnel, le partenariat ambitionne notamment la mise à niveau et l’amélioration de la performance énergétique des sous-stations de redressement du tramway. L’autre objectif cible consiste à atténuer les niveaux de consommation des énergies du centre de maintenance (CDM), d’optimiser la facture énergétique et de maximiser la productivité du réseau, notamment grâce à l’acquisition de nouveaux équipements nettement moins énergivores.

En vertu de cette convention, la SIE prodiguera l’assistance requise pour toutes les étapes de ce projet ambitieux et ce, à travers un accompagnement en amont au niveau des audits énergétiques et la réalisation d’études techniques et économiques, et en aval au niveau de l’exécution des projets d’efficacité énergétique et du suivi des travaux y afférents.

Ce nouveau partenariat s’inscrit dans le droit fil de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière de développement durable, conférant une place de choix aux approches de développement territorial intégré tenant compte des impératifs d’inclusion sociale, de viabilité économique et de qualité sanitaire et environnementale ;

Il s’agit en particulier de promouvoir une nouvelle culture de la mobilité urbaine et d’encourager des mesures écologiques qui soient pratiques et pragmatiques, dans le souci d’améliorer la qualité de vie des concitoyens et de faciliter leur quotidien ;

Il s’agit aussi de densifier et d’encourager l’exemplarité du secteur public et privé en matière de recours aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique afin de réaliser des économies significatives.

Cette convention de partenariat tient compte en outre des enjeux majeurs et prometteurs que représente la stratégie de promotion d’une mobilité « verte » et durable pour le développement et l’attractivité de la capitale du Royaume. Elle trouve également son fondement dans la Charte nationale de l’environnement et du développement durable (CNEDD), mais aussi dans la Stratégie nationale du développement durable adoptée par le Conseil des ministres le 25 Juin 2017.

La société d’Ingénierie Énergétique est une Super ESCO dédiée à la mise en œuvre de projets d’efficacité énergétique, ayant pour mission d’accompagner les acteurs publics et privés pour mettre en œuvre de tels projets et de participer à la mise en œuvre de la stratégie énergétique nationale, en particulier le programme d’exemplarité de l’État en la matière.

Filiale à 100% du Groupe Transdev, premier opérateur européen de la mobilité zéro émission, la société Transdev Rabat-Salé gère, exploite et maintient depuis 2011 le premier réseau tramway au Maroc composé des deux lignes situées sur le territoire des communes de Rabat-Salé.