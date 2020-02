Tramway Rabat-Salé : Les travaux d’extension de la ligne 2 finalisés, les essais en cours

Les travaux d’extension de la ligne 2 du réseau tramway Rabat-Salé sont finalisés et les essais et la marche à blanc sont en cours, a affirmé le Président Directeur Général de la Société du tramway de Rabat-Sale (STRS), Saïd Zarrou.

L’extension à Rabat dessert le quartier Yaacoub Al Mansour, en passant par l’avenue Essalam, sur un linéaire de 2.4 km comprenant 4 stations.

Côte Salé, l’extension qui relie les quartiers Al Qaria et Moulay Ismail, à travers l’avenue Zarbia, connaît une requalification de façade à façade et la construction d’une nouvelle zone d’activité de 60 commerces, a précisé M. Zarrou. Ces travaux ont nécessité des investissements de 1,7 milliard de dirhams, a t-il relevé.

L’extension traversant le parc Moulay Rachid, a offert l’opportunité de réaménager un vaste nouvel espace public, avec la création d’un parc urbain ouvert sur une surface de 5 hectares autour de la future station voyageurs, créant ainsi un nouveau repère urbain, se réjouit M. Zarrou, qui est également Directeur Général de l’agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg.

Concernant les 1,7 milliards de dirhams d’investissements, le DG de la SRTS précise que le montage financier de cette opération est construit sur un modèle de parité entre l’état marocain et des emprunts auprès de bailleurs de fonds internationaux.

“L’arrivée d’un tramway dans une ville ou un quartier est l’occasion de restructurer et de requalifier les zones traversées”, a-t-il dit.

A ce titre, il cite un ensemble de travaux préparatoires nécessaires avant la réalisation du projet, tels que la déviation des réseaux sous la future plate-forme du tramway et la création de voies de déviation. Il s’agit également des travaux relatifs à la réalisation du transport en site propre, principalement la plate- forme et voie ferrée, la signalisation lumineuse de trafic, la signalisation ferroviaire, ainsi que l’aménagement des trottoirs et places et l’éclairage public.

M. Zarrou a souligné aussi la particularité du projet d’extension de la ligne 2 à Salé, qui réside dans la réalisation d’ouvrages connexes, tels que les dalles sur pieux pour le croisement avec la trémie de la nouvelle rocade, ainsi qu’en prévision du futur passage de la LGV sous l’avenue Zarbia.

Le DG de la STRS relève aussi l’importance de l’ouvrage d’art architecturé de type Bowstring qui a été réalisé, précisant qu’il est d’une portée de 60 mètres, d’une longueur totale de 360 mètres et dédié uniquement au Tramway et aux piétons.

Les aménagements paysagers autour du pont sont actuellement en cours de finalisation et les essais ont démarré début janvier 2020, a-t-il fait savoir.

