Traitement de plus de 80% des plaintes relatives à la facturation reçue par l’ONEE

Plus de 80% des plaintes relatives à la facturation reçues par l’Office national de l’eau et de l’électricité a été traitées, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Aziz Rabbah.