Tourisme national : l’ONMT lance la campagne «Ntla9awfbladna»

L’office national marocain du tourisme passe à l’action en lançant une campagne de promotion inédite pour le tourisme national : « Ntla9awfbladna ». L’objectif de cette campagne, affirme l’Office dans un communiqué, est double : renforcer le sentiment d’appartenance et la fierté de chaque marocain et lui donner envie d’explorer davantage l’ensemble des richesses de son pays. Finalité : faire du Maroc la destination préférée des Marocains. Et pour y arriver, l’Office compte bien déployer toutes les stratégies marketing et de communication qui s’imposent.

« Au-delà de la construction de la marque et de son cadre stratégique, nous avons soigneusement étudié les attentes de nos concitoyens, pour comprendre leurs besoins et ce qui les motive. Notre ambition avec « Ntla9awfbladna » est de nous adresser à nos compatriotes en les inspirant à découvrir toutes les richesses qu’offre notre pays et en leur rappelant que notre pays a tous les atouts pour répondre à leurs besoins en matière de tourisme » souligne à ce propos Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT.

S’inscrivant dans la continuité des initiatives de l’ONMT dans le cadre du déploiement de la nouvelle stratégie globale de promotion de la destination Maroc auprès de tous ses publics, le lancement de la nouvelle campagne de promotion du tourisme interne intervient à un moment important pour la relance de l’activité touristique du pays. Un moment d’autant plus crucial que les professionnels du secteur ont émis le besoin d’une campagne forte pour assurer la prochaine saison estivale, précise l’Office.

« Nous sommes convaincus de l’énorme potentiel que représente le tourisme interne pour le secteur au Maroc. Si aujourd’hui il fournit près d’un tiers des touristes, nous pensons qu’à terme : 1 touriste sur 2 pourrait être un voyageur domestique. Aujourd’hui et plus que jamais, les marocains ont envie de voyager et le secteur a besoin d’être stimulé », relève Adel El Fakir.

Une étude menée par l’ONMT a permis de révéler que près de 60% des Marocains souhaitent voyager en été, si les conditions sanitaires le permettent. Prenant en considération le fait que 95% des Marocains décident de leur destination de voyage au maximum 1 mois avant le départ, les semaines qui viennent seront décisives dans le choix des destinations, tenant compte des mesures de sécurité sanitaire mises en place par les autorités.

Rappelons également, toujours selon la dernière étude menée par l’ONMT, que le tourisme interne est le premier pourvoyeur de touristes au Maroc. En effet, en 2019, les touristes domestiques ont généré 7,8 millions de nuitées, soit 31% de l’ensemble des nuitées dans les établissements classés. Avec une croissance annuelle moyenne de 7,7%, c’est également un segment à très fort potentiel, qui a quasiment doublé lors des dix dernières années.

Le déploiement de la campagne de communication globale Marque Maroc « Ntla9awfbladna » arrive donc à point nommé et repositionne ainsi l’offre touristique marocaine en incitant les citoyens à voyager dans leur pays. Une déclinaison de cette campagne sur les « destinations » qui explore la profondeur de l’offre de chacune des régions du Royaume viendra renforcer le dispositif de communication dans les prochaines semaines.

La campagne a été lancée lundi sur les réseaux sociaux et les chaines de télévisions marocaines et sera suivie dans un second temps par un dispositif de communication sur la presse online et papier, la radio et l’affichage urbain et ce, en assurant un rayonnement optimal sur une durée de trois mois.

Le lancement de « Ntla9awfbladna » est ainsi le premier jalon du volet tourisme interne de la stratégie globale de l’ONMT, dont l’objectif est de stimuler la demande. Du côté de l’offre, l’ONMT est en contact permanent avec les professionnels du secteur à travers des initiatives comme les « Tourism Marketing Days Pro » durant lesquels les professionnels ont affiché leur pleine adhésion à cette campagne et à ses objectifs. Des « Tourism Marketing Days Régions » sont également prévues dans les tous prochains jours.

L’objectif à terme pour les équipes de l’office national marocain du tourisme étant de stimuler et d’engager rapidement une dynamique vertueuse permettant d’explorer de nouvelles manières de valoriser l’offre touristique dédiée aux touristes marocains.