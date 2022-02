Tourisme : L’ONMT part à la recherche des clients

De Paris à Londres, en passant par Madrid et Dublin, le DG de l’ONMT a tenu une série de réunions avec les TO et les compagnies aériennes. Le résultat semble très satisfaisant.

Le Maroc est très enthousiaste à l’idée d’accueillir à nouveau des touristes du monde entier, en particulier du Royaume-Uni. Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT et auteur de ces propos, sait de quoi il parle. Il venait tout juste de finir une réunion de travail avec l’administrateur de EasyJet et CEO de EasyJet Holidays, lors de laquelle ce dernier a confirmé les engagements de la compagnie en termes de capacités sur le Maroc. La compagnie compte ainsi reprendre sa programmation des destinations marocaines dès ce mois de février et ses programmes de la saison été (avril-novembre 2022) sont prometteurs. Concrètement, EasyJet a prévu de déployer une offre de 75 vols par semaine reliant le Maroc à 6 marchés européens: le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Suisse et les Pays-Bas. Et ce n’est pas la seule bonne nouvelle de ce périple qui a conduit le DG dans plusieurs capitales et marchés émetteurs européens.

Le 7 février, l’ONMT annonçait l’enclenchement de la reprise avec les partenaires espagnols. Une visite qui intervient peu de temps après la présence remarquée de l’office à la 42e édition du Salon international du tourisme de Madrid

(FITUR).

Le DG de l’ONMT a ainsi tenu une rencontre avec le top mangement de la compagnie aérienne nationale Iberia. Un renforcement du partenariat stratégique entre l’ONMT et Iberia dès la saison Été 2022 est ainsi prévu. Celui-ci prévoit d’assurer la promotion du Maroc dans tout le réseau Iberia comptant plus de 100 destinations européennes et sud-américaines, ce qui devrait entraîner une forte augmentation des liaisons vers les villes de Casablanca, Marrakech et Tanger. Adel El Fakir a également rencontré les responsables du groupe expédia, géant mondial de la distribution en ligne du voyage et un des plus puissants acteurs de la vente online des voyages vers le Maroc.

Quelques jours plus tôt, le DG de l’ONMT a tenu une série de rencontres avec des prescripteurs de voyages et des compagnies aériennes en France.

Ainsi, une réunion de travail s’est tenue, au Syndicat des entreprises tour-opérateurs (SETO) qui regroupe l’ensemble des TO français. Une réunion de travail a été également tenue au siège de Transavia qui dessert plus de onze aéroports marocains. A l’issue de cette rencontre, l’ONMT avec son partenaire Transavia sécurise 40% de sièges en plus par rapport à 2019 qui était déjà une année record.

Entre-temps, Adel El Fakir s’est déplacé à Dublin où il eu tenu une rencontre avec le Top management de la compagnie aérienne Ryanair. Un déplacement hautement stratégique dont l’objectif est de sécuriser les vols de la compagnie sur le Royaume. Pour la saison Eté 2022 (avril-octobre 2022), cette dernière compte ainsi finaliser sa programmation marocaine avec une capacité qui dépassera de plus de 50% celle de la même période de 2019.