Tourisme : L’ONMT lance une campagne pour les MRE

L’Office National Marocain du Tourisme met en place un dispositif de communication destiné à la communauté marocaine résidant à l’étranger. Ntla9awfbladna devient ainsi un cri de ralliement qui rassemble et fédère tous les marocains où qu’ils soient.

L’ONMT a lancé, mardi 16 juin, une campagne de communication dédiée aux membres de la communauté marocaine résident à l’étranger sous l’ombrelle de sa nouvelle marque Ntla9awfbladna.

Selon l’Office, l’objectif de cette campagne est de renforcer les liens forts et historiques que la communauté marocaine résidant à l’étranger entretient avec sa patrie. La campagne de l’ONMT vise à conforter le Royaume en tant que destination préférée des marocains résidant à l’étranger, tout en les incitant à explorer et découvrir davantage toutes les richesses de leur pays.

« Conformément aux directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’ONMT a mis en place cette campagne de communication pour conforter et renforcer les liens qui unissent notre communauté résidant à l’étranger à son pays, le Maroc. » souligne Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT.

Centrée autour d’une promesse forte, la campagne de l’ONMT dédiée à la communauté des marocains résidant à l’étranger expose le Maroc dans toute sa splendeur, à travers les différentes expériences immersives et uniques qu’offre la destination Maroc, leur pays, indique un communiqué de l’Office.

Lancée hier soir, la campagne est axée sur un film conçu en arabe et amazighe (dans ses trois principales variantes) diffusé sur les chaînes de télévision nationales. Elle sera également déclinée sur l’ensemble des supports les plus prisés par la communauté marocaine résidant à l’étranger ainsi que sur le digital et durera jusqu’à fin juillet 2021, dans sa première phase.

A travers cette campagne, l’ONMT confirme son entière mobilisation afin que la richesse du séjour des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger dans leur pays cet été soit à la hauteur de leurs attentes.

Ntla9awfbladna est ainsi un cri du cœur encore plus fort quand il s’agit des membres de la communauté marocaine à l’étranger qui reviennent à la mère patrie, conclut la même source.