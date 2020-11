Tourisme : Ce que veut développer le programme Madaëf ECO6 à Taghazout Bay

L’appel à projets Madaëf Eco6 Taghazout Bay Edition pour l’accélération d’entreprises à fort potentiel se poursuit jusqu’au 30 novembre. Le développement de l’animation, de l’évènementiel, des solutions durables et services touristiques, des commerces et produits du terroir sont les activités ciblées dans la station.

Pour devenir un écosystème touristique intégré localement, une destination doit pouvoir attirer, accueillir et retenir des acteurs de l’animation. C’est un des objectifs recherchés par l’appel à projets de la première édition de Madaëf Eco6 pour dynamiser l’entrepreneuriat autour de grands projets et destinations touristiques. Il s’agit aussi de faire, des sites touristiques en gestation, des lieux animés avec des cœurs de vie authentiques. Le touriste étant aujourd’hui beaucoup plus en quête d’expériences de voyage et d’originalité. Ainsi lancé le 8 octobre dernier, l’appel à projets de la Taghazout Bay Edition de Madaëf Eco6, est prolongé jusqu’au 30 novembre.

Pour rappel, ce programme est ouvert à tous les porteurs de projets, artisans, start-ups, très petites et moyennes entreprises, mettant l’accent sur l’inclusion sociale, le développement durable et l’innovation. A Taghazout Bay, il est question de répondre aux besoins de la station en termes d’animation, d’évènementiel, de services touristiques et commerces, est-il indiqué dans un communiqué sur cette opération. Les responsables du dossier soulignent que ‘’le programme reste ouvert à toute idée innovante créatrice de valeur pour la Station et ses riverains tout en ayant une dimension durable’’

A Agadir, cette initiative bénéficie d’une synergie des acteurs locaux. Une convention de partenariat a été signée, le 15 Octobre dernier. Elle réunit autour de ce chantier la SAPST (Société d’Aménagement et de Promotion de la Station Taghazout) et différents partenaires institutionnels à savoir, le Conseil régional Souss Massa, le CRI Souss Massa, la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Souss Massa et le Club des Investisseurs Agadir Souss Massa. ‘’Ce partenariat vise à renforcer la coopération entre les différentes parties afin de promouvoir le programme auprès de l’ensemble du tissu économique local’’, expliquent les intervenants dans le projet. Il s’agit aussi d’accompagner les lauréats du programme dans la mise en œuvre de leurs projets, notamment dans les procédures administratives pour la création d’entreprise. Mais pas seulement. Il est prévu, de même, de les aider à mener à bien leur investissement. Encadrés, les lauréats du programme devraient bénéficier d’une offre d’accès aux financements, aux infrastructures et aux marchés, entre autres. Après le 30 novembre, une fois l’appel à projet clôturé, un comité de sélection devra statuer sur le pool des finalistes de l’édition.

A noter qu’après Taghazout Bay, cinq autres éditions de Madaëf Eco6 seront organisées à : Saïdia Resorts, Madaëf Golfs, Al Hoceima, Tamuda Bay et Fès.