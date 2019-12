Tirage au sort de la Champions League : Real-ManCity et Naples-Barça

Le Real Madrid de Zinédine Zidane va se frotter au Manchester City de Pep Guardiola en huitièmes de finale de la Ligue des champions, selon le tirage effectué lundi, qui a accouché d’autres belles affiches avec notamment le tenant Liverpool opposé à l’Atlético Madrid.

Parmi les autres chocs au programme, Dortmund défiera le Paris SG, Chelsea sera opposé au Bayern Munich, Lyon à la Juventus Turin, Tottenham à Leipzig et Naples au FC Barcelone. Enfin, l’Atalanta Bergame, invité surprise des huitièmes, défiera Valence.

Les huitièmes de finale aller s’étaleront sur deux semaines consécutives, les 18 et 19 févier puis les 25 et 26 février. Les matches retour sont programmés les 10 et 11 mars, puis les 17 et 18 mars.

Voici toutes les affiches des huitièmes de finale de la Champions League :

Real Madrid-Manchester City

Dortmund-PSG

Atalanta-Valence

Chelsea-Bayern Munich

Atlético Madrid-Liverpool

Lyon-Juventus

Tottenham-Leipzig

Naples-FC Barcelone