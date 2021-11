TEXTILE 2035 : Une vision de l’AMITH pour le secteur

DAYEM Morocco est la nouvelle vision du textile “made in Morocco” qui couvre les marchés local et international. Il s’agit d’une stratégie globale, d’un guide transversal pour le secteur du textile marocain et de ses différentes composantes, et d’une réelle opportunité pour le secteur d’accélérer son développement.

La crise sanitaire a frappé l’économie mondiale de plein fouet. Tous les secteurs ont été touchés, et celui du textile n’est pas en reste. Annulations de commandes, arrêt des chaînes d’approvisionnement mondiales, fermetures d’usines… l’impact de la crise sanitaire sur les entreprises et les travailleurs du secteur n’est pas à négliger. Parmi ses conséquences aussi, un changement des habitudes de consommation qui a donné naissance à de nouvelles tendances mondiales. D’abord, le boom du e-commerce, accéléré par la restriction des déplacements: selon le Centre Monétique Interbancaire, au 30 septembre 2021, l’activité e-commerce marocain ressort en progression de 48,4% en nombre et 30,5% en valeur par rapport à la même période de l’année 2020. D’autres mutations ont touché particulièrement le marché du prêt-à-porter: les consommateurs se dirigent vers une mode éthique et une consommation plus responsable, plus durable.

C’est en observant les mutations des deux dernières années et en recueillant des données sur le terrain et auprès de ses membres et de ses partenaires, que l’AMITH a développé une nouvelle vision, en cohérence avec le Nouveau Modèle de Développement du Maroc, définie dans l’ouvrage TEXTILE 2035 – UNE VISION, DES CONVICTIONS.

Cette vision s’appuie sur quatre leviers de développement: l’agilité, l’innovation, la qualité et l’éco-responsabilité. A l’horizon 2035, l’AMITH ambitionne notamment d’augmenter la valeur des exportations marocaines à 60 milliards de DH, et porter la part des exportations marocaines sur les marchés d’Amérique du Nord et d’Europe du Nord à 20% du total des exportations. L’AMITH ambitionne également de porter la part de la production en co-traitance et produit fini de 35% actuellement à 60% à l’horizon 2035. Sur le plan local, l’objectif dans les 14 années à venir est de porter la part de marché des industriels marocains à 40%.

Pour accomplir ces objectifs d’envergure, l’Association exhorte dans sa feuille de route, les professionnels du secteur, à prendre le virage de l’économie circulaire, à travers la nouvelle vision DAYEM MOROCCO.