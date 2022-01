Temps froid samedi et dimanche dans certaines provinces du Royaume (Bulletin d’alerte)

Un temps froid, avec des températures minimales de -06 à 00 °C, est prévu samedi et dimanche dans certaines provinces du Royaume, a indiqué jeudi la Direction générale de météorologie (DGM).

Ainsi, les provinces de Taourirt, Jerada, Guercif, Figuig, Ifrane, Boulemane, Taza, Azilal, Beni Mellal, Khenifra, Al Haouz, Midelt et Tinghir enregistreront des températures minimales (-06/00° C) et maximales (02/08 °C), a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau orange.