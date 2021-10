Téléviseurs : Au Maroc, Sony veut se faire une place dans un marché dominé par Samsung et LG

Les japonais multiplient donc les actions de communication autour de nouveaux produits. Justement pour lancer une nouvelle gamme de ses téléviseurs au Maroc, Sony Bravia XR, le producteur nippon, la marque a fait venir au Maroc son directeur général Moyen-Orient Afrique du Nord, basé en Egypte, Takakiyo Fujita.

Un produit orienté haut de gamme, puisque dans l’entrée et la moyenne gamme en plus des deux mastodonte coréens, le marché marocain est partagé par un nombre important d’autres marques comme Panasonic, Philips ou encore des marques chinoises marques chinoises comme TCL, Hisense et des marques distributeurs telles que MGS de Marjane fortement présentes dans les téléviseurs de tailles moyenne et petite.