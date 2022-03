Technopark Casablanca : tout un mois pour la femme

A ce jour plus de plus de 600 personnes ont participé à ces formations et plus de 1000 visiteurs se sont rendus dans les différents Technopark pour profiter des animations organisées.

Plus qu’une journée, Technopark dédie tout un mois à la femme. A travers tout son réseau d’établissements (à Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir) et tout au long du mois de mars : plus de 40 workshops professionnels et ateliers de développement personnel, une dizaine d’activités culturelles et sportives et des tables rondes ont été organisés. Ce programme dédié à la femme comporte également un souk solidaire pour promouvoir le savoir-faire des coopératives rurales et ainsi, mettre en lumière des « role models inspirants ». A ce jour plus de plus de 600 personnes ont participé à ces formations et plus de 1000 visiteurs se sont rendus dans les différents entités du réseau pour profiter des animations organisées.

Cette programmation inédite a pour objectif principal la sensibilisation des étudiantes et des jeunes porteuses de projets à l’entrepreneuriat tout en mettant l’accent sur le digital en tant que levier d’inclusion social et économique.

C’est aussi l’occasion de rendre hommage à des femmes aux parcours exceptionnels, des femmes ayant percé dans différents domaines : sciences, technologies, sports, politique, …, qui ont partagé leurs histoires et leurs passions.