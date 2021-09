Technologie verte: l’avant première virtuelle des salons Ecomondo et Key Energy du 21 au 22 septembre

L’avant première des salons internationaux des matières et de l’énergie Ecomondo et Key Energy se tiendra du 21 au 22 septembre en mode virtuel, ont annoncé les organisateurs.

Cette dernière étape des Digital Green Weeks d’Ecomondo et Key Energy sera l’occasion de débattre de plusieurs questions liées à la technologie verte, notamment le changement climatique et la gestion des déchets, les outils financiers nécessaires pour la transition énergétique ainsi que les produits et les solutions technologiques pour le Superbonus 110 %, a indiqué l’Italian Exhibition Group dans un communiqué.

Ces rendez-vous numériques visent à guider la communauté de l’économie verte vers les nouveaux scénarios de la transition écologique et à élaborer une feuille de route pour accompagner les professionnels du marché, a expliqué la même source.

Des experts de haut niveau se réuniront, du 26 au 29 octobre au Centre Expo de Rimini en Italie, pour les deux salons Ecomondo (24ème édition) et Key Energy (14ème édition), initiés par l’Italian Exhibition Group.

Outre un espace d’exposition, qui occupera tout le Centre Expo et qui constitue le cœur d’Ecomondo et de Key Energy, les deux salons proposent 150 séminaires et conférences animés par les professeurs Fabio Fava et Gianni Silvestrini, à la tête des comités scientifiques et techniques respectifs des deux plateformes, indiquent les organisateurs.

Placé sous le signe « le bassin méditerranéen : dans le cadre de l’initiative BlueMed Pilot », l’événement évoquera les stratégies de production et de recyclage des plastiques pour une mer propre et pour la récupération des écosystèmes et des habitats dégénérés.

Les ambassades de plusieurs pays africains dont le Maroc, la Tunisie, le Rwanda et le Kenya seront représentées aux salons, aux côtés d’entreprises, d’associations et d’acheteurs des pays susmentionnés et d’Europe, pour approfondir leur savoir-faire, développer le réseautage et finaliser des accords commerciaux.