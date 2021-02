« Tatwir-Startup » est lancé : à la clé une prise en charge de 30% des investissements des PME

Le programme d’appui aux porteurs de projet de startups industrielles « Tatwir-Startup » a été lancé, lundi à Rabat, par le ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

S’inscrivant dans le cadre du déploiement du Plan de Relance Industrielle 2021-2023 qui compte parmi ses axes stratégiques le développement de l’entrepreneuriat industriel et l’émergence d’une nouvelle génération d’industriels marocains, ce programme vise à développer des projets innovants, industriels et de services à forte valeur ajoutée portés par des startups.

C’est dans ce sens qu’une convention de partenariat pour la mise en place de ce programme, a été signée par M. Elalamy, le directeur général de l’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et moyenne entreprise (Agence Maroc PME), Brahim Arjdal et le membre fondateur de la Fédération de l’Écosystème Startup du Maroc (MSEC), Amine Al-Hazzaz.

S’exprimant à cette occasion, M. Elalamy a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’exécution des Hautes Orientations Royales en matière de soutien et d’accélération du développement de l’entrepreneuriat industriel et de l’innovation.

« Nous avons lancé ce programme pour libérer les potentialités des porteurs de projets industriels innovants en les aidant à les concrétiser et renforcer leurs capacités à contribuer à l’émergence des entreprises industrielles et technologiques marocaines et à la promotion de la fabrication locale », a-t-il-souligné.

Il a, dans ce sens, expliqué que « Tatwir-Startup », conçu par l’Agence Maroc PME et la MSEC, propose une offre intégrée d’accompagnement de bout en bout des projets de startups allant de l’idée jusqu’à l’industrialisation, en passant par les différentes phases d’incubation, en l’occurrence, la pré-incubation qui porte sur la sélection des idées innovantes de porteurs de projets et l’appui à leur structuration à travers des workshops organisés par les incubateurs.

Il s’agit également de l’incubation qui consiste en l’accompagnement des porteurs de projets de startups et qui vise la transformation de leurs idées en projets viables et leur accompagnement jusqu’au démarrage effectif des startups, ainsi que l’appui à l’industrialisation, à travers le soutien à l’investissement pour les projets sélectionnés, avec une prise en charge de 30% du programme d’investissement matériel et immatériel.

Pour sa part, M. Arjdal, a précisé que ce programme cible l’accompagnement des projets industriels innovants ou de services à forte valeur ajoutée liés à l’industrie, portés par des startups pour le développement du Made in Morocco et la substitution aux importations.

Il a, à cet effet relevé que l’accompagnement des porteurs de projets et de start-ups dans le cadre de « Tatwir-Startup » couvre l’ensemble du processus, à travers un accompagnement « multiforme », mixant à la fois l’appui en termes d’expertise, de conseil technique, de coaching et d’investissement industriel.

De son côté, M. Al-Hazzaz, a fait savoir que ce programme permettra l’émergence de 5.000 porteurs de projets de startups industriels ou de services liés à l’industrie, ce qui demeure « énorme », notant qu’un accompagnement de 300 start-ups sera effectué sur une durée de 3 ans, ce qui va créer un changement systémique dans cet écosystème.

Après avoir rappelé que durant la pandémie du Covid-19, les startups ont réussi, au niveau international, à lever plus de 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 6,7% par rapport à 2019, M. Al Hazzaz s’est dit fier de « la grande résilience » des startups marocaines, qui ont été mobilisées plus que jamais durant la crise, contribuant ainsi à l’effort national.

La Fédération de l’Écosystème Startup du Maroc se compose de 19 membres incubateurs et accélérateurs qui opèrent sur tout le cycle de vie entrepreneurial. A ce jour plus de 1500 startups ont été accompagnées de l’idée à la concrétisation du projet.

(Avec MAP)