Tasbiq Tasdir: Nouveau produit de préfinancement export du Crédit Agricole

Tasbiq Tasdir est un crédit de trésorerie qui permet de préfinancer la campagne d’exportation en dirhams ou en devises et couvre toutes les opérations liées à l’export, indique la banque dans un communiqué, ajoutant qu’il peut être couplé à une couverture à terme pour la gestion du risque de change et sera octroyé à un taux avantageux, allant de 3,75% HT à 4,25 % HT selon le respect des critères d’éligibilité et la formule choisie par l’opérateur. Si le crédit est libellé en devise, il sera octroyé à un taux avantageux en rapport avec les taux en vigueur de la devise choisie, précise le communiqué, notant que Tasbiq Tasdir est destiné à l’ensemble des opérateurs, quelle que soit leur taille, notamment les agriculteurs, les coopératives, les GIE, les stations de conditionnement et les agrégateurs.

Il sera appuyé par le déploiement d’un nouveau dispositif Salle des marchés spécifique avec un desk dédié et accessible à tous ainsi que le déploiement d’un réseau de trades centers au niveau régional chargés d’apporter le conseil et l’appui nécessaire aux opérateurs.

Notant que la cotation appliquée pour les opérations de rapatriement de devises sera désormais, pour les agriculteurs, celle que la Banque applique à ses plus grands clients corporate, la banque précise que Tasbiq Tasdir vient ainsi compléter et enrichir l’offre de produits concernant les acteurs de l’amont agricole pour leur donner les meilleures chances de réussir leur campagne export. Comme tout crédit, Tasbiq Tasdir reste tributaire d’une validation du dossier par les comités compétents et d’une évaluation du risque en cohérence avec les normes et standards en vigueur, souligne le communiqué.

Cette nouvelle offre à travers laquelle le CAM revisite son offre de financement à l’international intervient au vu de l’augmentation des volumes de production, de l’excellente campagne de l’année et compte tenu de la nécessité pour les opérateurs de faire face à certaines nouvelles contraintes nées de la situation sanitaire.

Tasbiq Tasdir vise également à pallier le renchérissement des coûts liés à l’export et notamment ceux liés à la logistique (fret maritime ou terrestre) et aux intrants (emballage et conditionnement).

Ce lancement s’inscrit dans le cadre des efforts constants déployés par la banque, en concertation avec le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, pour accompagner l’ensemble des filières agricoles et les encourager pour accroître leurs performances et participer à la déclinaison des grandes orientations stratégiques du pays notamment le Nouveau Modèle de Développement et la mise en œuvre de Génération Green, conclut le communiqué.