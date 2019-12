Taourirt accueille son 1er Salon de l’industrie de transformation de l’olive

L’exposition, qui s’étalera sur une superficie de 2 600 m2, mettra en valeur l’industrie de la transformation de l’olive et de ses dérivés ainsi que son impact direct sur le développement économique local et la promotion de l’emploi, compte tenu de l’importance du secteur de l’olivier au niveau de la province de Taourirt.

Quelque 100 exposants prendront part à cet évènement, en vue de faire connaitre le potentiel des organismes professionnels locaux, régionaux et nationaux et des grands investisseurs dans le secteur de l’industrie de l’olivier.

Seront tenus en parallèle des ateliers de réflexions et des tables rondes pour le conseil et l’assistance aux agriculteurs dans l’esplanade réservée à cet effet, limitrophe de l’aire d’exposition et d’une superficie de 600 mètres carrés, entièrement équipée et fonctionnelle.

Au programme notamment un atelier technique pour la dégustation de l’huile d’olive, l’un des principaux produits à forte valeur ajoutée de la région, qui sera clôturé par la remise du prix de la meilleure huile.

(Avec MAP)