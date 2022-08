Tanger-Tétouan-Al Hoceima : 206 projets approuvés pour 8,4 milliards de dirhams d’investissement

La Commission régionale unifiée d’investissement (CRUI) de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a approuvé, au cours du 1er semestre de 2022, un total de 206 projets, pour un montant global de plus de 8,4 milliards de dirhams (MMDH).

Selon un communiqué du Centre régional d’investissement (CRI) de la région, la CRUI a tenu 44 réunions entre janvier et juin 2022, lors desquelles 206 projets ont été approuvés, soit 60% des projets examinés durant cette période, avec une progression de 25% par rapport au premier semestre 2021.

Les projets approuvés devront permettre la création, à terme, de plus de 30.000 nouveaux emplois stables.

Les projets industriels constituent le tiers des projet approuvés, ce qui réconforte Tanger et sa région dans sa deuxième place de pôle industriel dans le Royaume. En deuxième place arrive le secteur du commerce avec 24% des projets approuvés. Le secteur des services connait aussi une montée considérable avec une part de 22% du total des projets approuvés avec un montant d’investissement de 1,57 MMDH et environ 11.500 emplois projetés.

Par ailleurs, le secteur du tourisme continue à attiser l’intérêt des investisseurs marocains et étrangers, avec 12% des projets approuvés d’un montant d’investissement de plus d’un milliard de dirhams, consolidant ainsi la position de la région en tant que destination privilégiée du tourisme balnéaire, de MICE et écologique.