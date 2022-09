Tanger : ouverture du nouveau parking 9 avril

Le parking « place 9 Avril », qui sera mis en service gratuitement pendant tout le mois de septembre, est doté d’une capacité de 214 places de stationnement sur 3 niveaux, ce qui permettra une fluidité de circulation dans la médina de Tanger et ses alentours, indique un communiqué de l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN).

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation de la médina de Tanger, élaboré conformément aux Hautes instructions royales, et ce suite à une étude de mobilité et de fluidité réalisée par l’APDN et la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima pour pallier aux problématiques d’accès et de stationnement, en vue de répondre aux attentes des habitants et des visiteurs de la ville.

Il est à noter que la médina de Tanger a été dotée de parkings situés dans ses principaux accès, à savoir deux parkings à l’entrée de la Kasbah, un parking à Bab Marsa (à l’entrée de la médina du côté de Borj Falah), deux parkings de 3 niveaux, un au marché de Sidi Bouabid et l’autre en face de l’église anglicane pour desservir la place du 9 avril et ses alentours, ainsi qu’un parking situé à côté du théâtre Cervantes.

Ces six parkings sont dotés d’une capacité totale de 887 places de stationnement et d’équipements de sécurité et de surveillance répondant aux normes internationales, a fait savoir la même source, relevant que les parkings de la Kasbah et de Bab Marsa sont opérationnels depuis 2021, tandis que celui de Sidi Bouabid est en cours de réalisation.