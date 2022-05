Tanger: Lancement de la deuxième phase du programme « Awrach »

La deuxième phase du programme “Awrach”, dans son volet relatif aux chantiers généraux provisoires, vient d’être lancée à Tanger.

Ce projet social et de développement vise la création de 1.496 postes d’emploi en 2022 dont

607 emplois directs, via la réalisation de 46 chantiers d’intérêt général et de développement durable, à travers l’appui scolaire des élèves du cycle primaire et collégial en milieux rural et urbain.

Ces chantiers concernent l’assistance sociale de personnes en situation de précarité, la plantation d’arbres, le nettoyage des monuments historiques et des bords de route, le blanchiment des façades des bâtiments publics, ainsi que l’animation culturelle dans la médina et l’animation sportive au profit de jeunes.

Ce programme national cible les personnes ayant perdu leur travail à cause de la pandémie de la Covid-19, les personnes ayant des difficultés d’accéder au marché du travail, et ce dans le cadre de contrats à durée déterminée signés avec des associations de société civile.