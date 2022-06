Tanger : La CIF inaugure le premier parc photovoltaïque privé au Maroc

La Compagnie Industrielle des Fibres (CIF) a inauguré, mercredi 8 juin à Tanger, son parc photovoltaïque, qui constitue le 1er parc privé photovoltaïque du Royaume. Il comporte 6.800 panneaux, installés en 2021 sur une superficie de 2 ha, d’une puissance totale de 2.700 KWc.

Ainsi, l’énergie solaire permet de couvrir 22% de la consommation d’énergie de la CIF, ce qui représente 4,3 GW/an. Complétée par l’éolien, 84% de l’énergie consommée par la CIF en 2021 est une énergie verte. D’ici 2025, la CIF vise le 100% d’énergie verte, via le développement de contrats avec des entreprises de centrales éoliennes.

Extension de l’usine d’emballages de la CIF pour 90MDH

En plus du parc photovoltaïque, la compagnie vient aussi d’inaugurer l’extension de son usine à Tanger.

Ce nouveau bâtiment, d’une superficie de 5.000 m2, accueille 7 machines capables de faire des impressions en quadrichromie, d’une qualité photo, et ce afin d’accompagner le développement des nouveaux produits de la société, en particulier les emballages flexibles, issus de la technique de complexage, qui permet de coller plusieurs films solvants organiques.

Cette extension, située à la commune de Hjar Nhal, fonctionne à plein temps, 24h sur 24, et fait travailler plus de 30 salariés, avec une production quotidienne de 12 tonnes, selon la société. D’ici 2025, la CIF vise une production de 45 tonnes d’emballages par jour.

« Nous inaugurons aujourd’hui une ligne de production supplémentaire de la CIF, une entreprise leader en matière d’emballage de produits industriels, destiné notamment à l’agroalimentaire, d’un investissement de plus de 90 millions de dirhams, avec plus de 100 emplois créés », a souligné, à cette occasion, le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour.

Et d’ajouter : « Nous sommes fiers d’accompagner cette entreprise qui fait confiance, depuis plus de 70 ans, au Maroc et nous lui souhaitons plein succès et comptons sur elle pour accompagner les nouveaux projets industriels, notamment dans le domaine de l’agroalimentaire ». un total de 1.065 projets industriels sont actuellement en cours d’élaboration, dont plus de 250 projets agroalimentaires.