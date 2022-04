Tanger: Inauguration de la trémie de Gzenaya

Réalisée avec un budget global de 120 millions de dirhams, cette trémie contribuera à la réduction de la congestion routière et à faciliter l’accès au centre de Gzenaya et à la zone franche, ainsi qu’à la zone industrielle.

Une trémie, réalisée sur une longueur de 700 mètres et comprenant deux voies dans chaque direction au niveau de la commune de Gzenaya (sud de Tanger), a été inaugurée jeudi.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement et de mise à niveau de la commune, réalisé en partenariat avec la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Agence pour la promotion et le développement des provinces du Nord (APDN) et la Commune territoriale de Gzenaya.

Cette trémie se situe entre deux giratoires à l’intersection de la route nationale n°1 et les routes préfectorales N°4600 et N°4601.

Cet axe connaît un trafic de plus de 48.000 voitures par jour selon les statistiques de l’année 2021, avec un plafond d’environ 400 voitures par heure.

La nouvelle trémie contribuera donc à la fluidification de la circulation routière, la réduction de la congestion routière et l’amélioration des infrastructures routières à l’entrée de Tanger et à la zone de Gzenaya, tout en facilitant l’accès au centre de Gzenaya et à la zone franche, ainsi qu’à la zone industrielle.

« La trémie a été réalisée avec un budget global d’environ 120 millions de dirhams dans un délai record ne dépassant pas les 5 mois, y compris en tenant compte des normes techniques en vigueur au niveau international », indique un communiqué conjoint de la Wilaya de la région et de l’APDN.