Tanger : Arrestation d’un individu, objet de 25 mandats de recherche au niveau national

La DGSN a indiqué, dans un communiqué, que l’opération de pointage du mis en cause (32 ans) dans la base de données des personnes recherchées par la justice a démontré que cet individu fait l’objet d’un mandat de recherche au niveau national pour trafic de drogue et de psychotropes, ainsi que coups et blessures graves conformément à 25 mandats de recherche émis par le service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan entre juin 2017 et novembre 2019.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer tous les actes criminels qui lui sont attribués et identifier tous les complices éventuels à ces actes criminels, a conclu la DGSN.

(Avec MAP)