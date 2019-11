Tanger : 2ème forum des zones franches et industrielles

La 2ème édition du Forum sur « Le rôle des zones franches et industrielles dans l’attraction des investissements industriels et le développement des exportations » se tiendra, du 04 au 06 décembre à Tanger, avec la participation d’hommes d’affaires et de hauts responsables représentant 15 pays arabes.

Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce forum vise à favoriser les échanges entre les hommes d’affaires des différents pays arabes et de présenter les projets d’investissements et les expériences réussies dans le domaine des zones franches et industrielles aux niveaux arabe et international,, ont annoncé lundi les organisateurs lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation de cet événement.

Organisée à l’initiative de l’Organisation arabe du développement industriel et des mines, en partenariat avec le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique et la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, cette rencontre a pour objectif de renforcer le rôle de la coopération inter-arabe et de partager les connaissances et les expériences entre les participants dans le développement des zones franches et industrielles.

(Avec MAP)