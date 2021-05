Tan-Tan : Plus de 6,5 tonnes de chira saisies, cinq individus interpellés

Les éléments de la police judiciaire de la ville de Tan-Tan ont procédé, mardi, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à la saisie de 6 503 kilogrammes de chira et à l’interpellation de cinq individus, dont un recherché au niveau national et ce, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic international de drogues et de psychotropes.