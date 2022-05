Surf : Le Junior Pro Morocco Mall officiellement lancé

Le Junior Pro Morocco Mall, première étape de la saison 2022 des Junior Qualifying Series a démarré mercredi avec le premier tour de compétition masculine dans de jolies conditions d’environ 1m50 et un vent onshore faible.

Les surfeurs ont été accueillis par une jolie houle offrant de multiples opportunités pour les séries à quatre surfeurs du premier tour de compétition. Le second tour masculin a ensuite été lancé dans l’après-midi et pourrait compléter jusqu’à 12 séries.

« Le Morocco Mall est fier de ce partenariat avec la WSL, et de pouvoir associer son nom à un événement à dimension internationale, qui certes, animera toute la ville de Casablanca, » a déclaré à ce propos Zouhair Idrissi, directeur général du Morocco Mall. « Nous nous réjouissons d’accompagner l’évolution du surf au Maroc, et surtout de soutenir et d’encourager les jeunes talents à la pratique sportive. Cet événement sera également pour nous une opportunité pour faire découvrir notre destination à travers un programme d’animation dédiée et qui sera organisé en marge de la compétition » a-t-il souligné.

Dès son annonce, le Junior Pro Morocco Mall a généré beaucoup d’intérêt parmi les jeunes surfeurs européens et bien sûr les locaux également. Pas moins de 128 hommes et 48 femmes se sont inscrits dont un nombre impressionnant de Marocains, 18 au total hommes et femmes confondus.

Les prévisions étant excellentes pour la semaine, le Junior Pro Morocco Mall promet de belles batailles entre les surfeurs Européens habitués du circuit Pro Junior et les jeunes marocains venus se mesurer à eux sur un terrain qu’ils maîtrisent parfaitement.

En plus de l’action principale dans les vagues d’Ain Diab, le Morocco Mall a également organisé toute une série d’activations, y compris des démos de graffiti/street art, un stand de personnalisation par des artistes locaux ainsi qu’un skate park qui accueillera toute la semaine des démos et compétitions de skateboard, trottinette, roller et BMX.

La compétition qui dure du 4 au 8 Mai 2022 sur la plage d’Ain Diab, à Casablanca, promet de toucher un large public marocain, non seulement venu profiter du spectacle sur la plage, mais également via les médias marocains partenaires de cette première édition du Junior Pro Morocco Mall.