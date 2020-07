Suite à une plainte reçue par la HACA, Deux semaines de suspension pour une émission de Med Radio

« Suite à une plainte reçue par la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) de la part de l’association « أوال حريات », le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle (CSCA) a décidé, lors de sa réunion plénière du 28 juillet 2020, de suspendre pour une durée de deux semaines, la diffusion de l’émission « مع المحلل » sur Med Radio », souligne le communiqué, notant que le Conseil à également ordonné à la radio de donner lecture sur son antenne d’un communiqué explicatif de la sanction.

Le Conseil supérieur a pris cette décision qui sera publiée au Bulletin Officiel, après avoir relevé dans l’édition du 13 juin 2020 de l’émission, un ensemble de manquements aux dispositions légales et réglementaires régissant la communication audiovisuelle, notamment celles relatives au respect de la dignité de la femme, explique la même source.

L’instance délibérative et décisionnaire de la HACA a relevé que le présentateur de l’émission, donnant des « conseils » à une auditrice qui relatait l’expérience de son fils projetant de se marier avec une femme divorcée, a tenu des propos stigmatisants, discriminatoires et consacrant une image stéréotypée et dégradante pour la dignité humaine de la femme en général et de la femme divorcée en particulier, en faisant notamment le lien entre le statut matrimonial de la femme (mariée/divorcée) et sa conduite morale.

Le Conseil a considéré que le discours du présentateur de l’émission se fonde, dans sa globalité, sur des comparaisons réductrices consacrant le stéréotype de la femme objet sexuel; ce qui est de nature à porter préjudice au niveau psychologique et social aux femmes divorcées.

Le CSCA a rappelé lors de l’examen de la plainte contre « مع المحلل », qu’il a déjà par le passé, émis des décisions de sanction à l’encontre de Med Radio concernant cette même émission.

(Avec MAP)