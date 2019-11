Subventions aux EEP : hausse de 5% par an en moyenne depuis 10 ans

Le portefeuille public est composé de 268 EEP et 479 filiales. Ces entités contribuent pour 2/3 à l’investissement public et pour près de 10% au PIB. Leur dette de financement culmine à 279,24 milliards de DH en 2018 et devrait atteindre 284,2 milliards en 2019.

