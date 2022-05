Substitution aux importations : Oland Group inaugure 4 nouvelles lignes de production de fromage fondu

Faisant suite à une convention d’investissement signée en février dernier, avec l’Etat, notamment avec le ministère de l’Economie et de finance, le ministère de l’Industrie et du commerce et l’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME), Oland Group bénéficiera d’une prime d’investissement de l’ordre de 15 MDH, suite à un projet d’investissement d’une enveloppe globale de 80 MDH.

Ayant bénéficié du programme de l’Etat d’appui à l’investissement dans le secteur agroalimentaire, la mise en place de ces 4 nouvelles lignes de productions permettra de créer 151 emplois directs, 3 marques Made In Morocco et même envisager d’exporter quelque 40 MDH à l’horizon 2024. Cet investissement, qui a porté le nombre total des lignes du groupe à 14, a permis la substitution des importations en production locale de qualité et à des tarifs compétitifs, est-il précisé auprès du groupe.

Selon le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, ce projet, appuyé dans le cadre du contrat-programme et de la Task Force souveraineté, « est en parfaite cohérence avec les objectifs que s’est fixés le gouvernement visant à renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux besoins du marché local et celui de l’export ».

Il s’agit d’un secteur stratégique, note le ministre, et un maillon fort de l’industrie agroalimentaire « dont le rôle primordial dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra se renforcer davantage ».

L’augmentation de la capacité de production et la diversification des produits à forte intégration locale que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à quel point ce secteur a gagné en compétitivité, est-il précisé. Cela augure d’un avenir prometteur pour le « Made in Morocco » dans ce secteur. D’après le ministre, la politique de remplacement ou de substitution des importations est un fait réel.

Ladite convention qui rentre dans le cadre de l’appui au secteur des industries agroalimentaires a permis au groupe de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en place quatre nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux emplois, de nouvelles marques 100% marocaines et d’envisager le renforcement de sa stratégie d’exportation.