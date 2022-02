Stress Hydrique : Le ministère de l’intérieur invite les walis et gouverneurs à appliquer des restrictions d’eau

Dans une note datée du 17 février, adressée aux walis des régions et gouverneurs des préfectures et des provinces du royaume, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit les invite à activer les commissions préfectorales et provinciales prévues par l’article 89 de la loi 36-15 relative à l’eau.