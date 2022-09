Station d’Oum Azza : El Hafidi fait la visite guidée à une délégation de la BAD

Le directeur général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, s’est entretenu, mercredi à Rabat, avec une délégation d’administrateurs de la Banque africaine de développement (BAD), actuellement en visite au Maroc.

Cette rencontre, qui s’est déroulée à la station de traitement de Oum Azza, s’inscrit dans le cadre de l’évaluation de la qualité du programme d’appui de la BAD au Royaume du Maroc et permet d’avoir une perspective des grandes priorités du gouvernement marocain.

Dans une déclaration à la presse, M. El Hafidi a mis l’accent sur l’importance du partenariat privilégié et durable entre l’ONEE et la BAD qui couvre les trois portefeuilles stratégiques de l’Office dans les domaines de l’électricité, l’eau potable et l’assainissement liquide.

Il a, en outre, salué l’importance accordée par la BAD au développement des domaines de l’eau potable et l’assainissement liquide surtout dans le contexte hydrique actuel que connaît notre le Maroc.

Le DG de l’ONEE a mis en exergue l’excellence de ce partenariat stratégique qui remonte à 1978 et qui s’est traduit par la réalisation de plusieurs projets phares en matière d’alimentation en eau potable et d’assainissement liquide, mobilisant une enveloppe totale de la BAD d’environ 9 milliards de dirhams.

De son côté, l’administrateur à la BAD et porte-parole de la délégation, M. Désiré Guedon a souligné que cette visite se fixe comme objectif d’évaluer les programmes exécutés par la BAD au côté du Maroc, à travers des descentes sur le terrain pour apprécier l’exécution de ces programmes et surtout l’impact sur les populations.

A l’issue de cette rencontre, la délégation de la BAD a effectué une visite de la station d’une capacité de 5 000 litres par seconde et qui contribue à assurer l’alimentation en eau potable de la zone côtière Rabat-Casablanca, bénéficiant à une population d’environ 8 millions d’habitants, et qui a été réalisée par l’ONEE avec un coût global de 1,85 Milliards de dirhams avec un concours financier de la BAD d’environ 1,26 Milliards de dirhams.