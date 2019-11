Startup Grind Google for Entrepreneurs revient pour une 4e édition du Meet The Lead

Startup Grind Google for Entrepreneurs, communauté internationale d’entrepreneurs, organise les 27 et 28 novembre à Casablanca, la 4e édition de la Conférence Meet the Lead autour de plusieurs thématiques dans le cadre des nouvelles innovations (AI, blockchain, cloud, data).

Plusieurs speakers animeront les différents débats dont Lotfi Sekkat, président directeur général de CIH Bank, Dimitris Listikakis, global head of fintech – Dever Group (USA), Taoufik Lahrach, secrétaire général de la Caisse centrale de garantie, Hazim Sebbata, directeur général de Cash Plus et bien d’autres.

Cette 4e édition sera un moment pour apporter des éléments de réponse pour accompagner les chefs d’entreprises et dirigeants dans le design et le déploiement des stratégies disruptives en agissant sur trois temporalités pour une meilleure rotation du capital et un développement pérenne de l’entreprise reposant sur un modèle économique en régénération permanente.