Start-ups technologiques : BCG Digital Ventures lance un centre d’innovation à Casablanca

Pour BCGDV, le Maroc joue un rôle de rampe de lancement pour les entreprises technologiques innovantes de plus en plus fort sur le continent africain.

BCG Digital Ventures (BCGDV), l’entité dédiée à la création de start-up technologiques et à l’innovation du Boston Consulting Group (BCG), vient d’annoncer l’ouverture d’un centre à Casablanca. BCGDV rejoint ainsi le réseau établi du BCG dans la région et vient compléter son hub digital au Maroc aux côtés des entités spécialisées BCG GAMMA (IA) et BCG Platinion (Transformation technologique), indique le groupe dans un communiqué.

Selon la même source, le Maroc joue un rôle de rampe de lancement pour les entreprises technologiques innovantes de plus en plus fort sur le continent africain. Pour le groupe, le Maroc fait partie des terres d’avenir pour les entrepreneurs du monde de la technologie, avec un potentiel massif en matière d’innovation sur le digital et le climat.

Notons que le groupe a déjà accompagné avec succès plusieurs acteurs de référence, publics et privés, au Maroc et en Afrique, dans le lancement sur le marché d’innovations technologiques en rupture. Parmi ces références au Maroc, la start-up Kenz’up a été la première plateforme technologique à proposer un programme de fidélité multimarques au niveau national.

En parallèle, le groupe ouvre également deux autres centres en Inde, précise le communiqué. Cette expansion vient renforcer l’ancrage de BCGDV dans des écosystèmes à fort potentiel pour la création de nouvelles start-ups digitales et l’accélération de l’adoption des solutions d’intelligence artificielle (IA) et des nouvelles technologies, relève la même source.

Avec l’ouverture des centres au Maroc et en Inde, BCGDV sera présent dans 12 pays avec un total de 16 centres, respectivement à Berlin, Casablanca, Chicago, Dubaï, Londres, Los Angeles, Mumbai, New Delhi, New York, Paris, Riyadh, Shanghaï, Shenzhen, Singapour, Sydney et Tokyo.