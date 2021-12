Souss Massa : Karim Achengli reçoit l’insigne de Chevalier de l’ordre national du mérite français

M. Achengli est décoré de cette haute distinction par Emmanuel Macron, Président de la République française, en reconnaissance de ses multiples marques d’amitié manifestées à la France, a souligné la diplomate lors de la cérémonie. Madame Le Gal a rappelé dans ce cadre l’implication de M. Achengli dans le développement des échanges économiques et culturels entre la France et le Maroc. Elle a aussi notamment loué l’appui apporté à titre privé par Karim Achengli aux compatriotes français lors de la fermeture des frontières l’année dernière dans le contexte de la crise sanitaire. Alors qu’il était auparavant président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de la Région Souss-Massa, il avait également fait de la diplomatie économique un de ses chevaux de bataille.

Très ému par la consécration, le président du Conseil régional Souss Massa s’est dit très honoré de la distinction reçue. Il s’est eng agé à poursuivre ses efforts en faveur de la coopération décentralisée entre le Souss Massa et les régions partenaires françaises.

Pour rappel, M. Karim Achengli est né en 1971. Membre du parti du Rassemblement National des Indépendants (RNI), il a été élu, à l’unanimité, président du Conseil de la région Souss-Massa, en obtenant les 57 voix que compte le Conseil. Rappelons que, le RNI est arrivé en tête des élections régionales du 08 septembre en décrochant 23 sièges du Conseil de la région.

Soulignons qu’après des études supérieures à Paris où il a décroché une licence en droit et commerce international ainsi qu’un master en commerce, le nouveau président du Conseil de la région de Souss Massa a commencé sa carrière professionnelle dans une banque, avant de se lancer dans les affaires. Dans les milieux économiques, il est notamment connu dans les secteurs de l’automobile, l’industrie agroalimentaire et le BTP. Il est aussi très impliqué dans les milieux associatifs et le monde caritatif.