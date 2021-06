Sopriam inaugure un nouveau DS Store à Marrakech

L’inauguration de ce nouveau site DS s’est déroulée le Mardi 29 Juin 2021, en présence de Khalid KABBAJ, Directeur Général, ainsi que les membres du Comité de direction de SOPRIAM.

Ce nouvel espace de 207m² à l’architecture moderne et fonctionnelle est aménagé selon la charte et les normes de DS Automobiles, offrant ainsi des espaces de vente promettant une expérience client sans précédent et répondant parfaitement aux besoins d’une clientèle toujours plus exigeante grâce à un univers élégant et luxueux.

Ce nouveau DS Store est situé à Extension Allal Al Fassi, Koudia 1 & 2, Marrakech.