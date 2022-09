Sommet arabe : le ministre de la Justice algérien sera dépêché au Maroc porteur d’une invitation

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger précise dans un communiqué que le ministre de la Justice algérien sera dépêché au Maroc, après l’Arabie Saoudite et la Jordanie, tandis que le ministre de l’Intérieur remettra la même invitation au Sommet à la Tunisie et à la Mauritanie.

C’est dans ce contexte que le ministre algérien de la Justice sera reçu au Maroc, indique la même source.