Solidarité : l’Ambassade du Japon au Maroc soutient les familles dans le besoin

En collaboration avec la Banque Alimentaire, cette opération de distribution d’aide alimentaire sous forme de paniers de solidarité vise principalement les personnes vivant dans la précarité, notamment celles qui ont le plus souffert de la crise, précise un communiqué de l’Ambassade parvenu à La Vie éco, ce Lundi 10 Mai.

Cette action a été présidée par l’Ambassadeur du Japon Monsieur SHINOZUKA Takashi, la Présidente et la directrice de la Banque Alimentaire respectivement Madame Naziha BELKEZIZ et Madame Sanae ALAOUI et les bénéficiaires, conclut la même source.