Solar Challenge Morocco 2021 : Nouvelle édition en octobre prochain

L’Institut de recherche en énergies solaires et énergies nouvelles (IRESEN) s’est allié à l’organisme hollandais « Classic Events » et à la région de Souss-Massa pour l’organisation, en octobre prochain, d’une nouvelle édition du « Moroccan Race Solar Challenge », qui consiste en une course de voitures solaires sur 2.500 km.

Le Challenge 2021 devra relier Agadir à Merzouga sur 5 étapes, durant lesquelles les participants utiliseront seulement l’énergie solaire, indique, lundi l’IRESEN, ajoutant que cette nouvelle édition engagera des équipes de renommée mondiale constituées d’étudiants dynamiques pour choisir le prototype présentant la meilleure combinaison rapidité-économie d’énergie.

Initié par IRESEN en 2013, le « Moroccan Solar Race Challenge » était la première course de voitures solaires organisée au Maroc avec d’ambitieux objectifs pédagogiques et scientifiques. La course est destinée aux étudiants marocains et étrangers des établissements d’enseignement supérieur en encouragement aux initiatives d’innovation proposant des solutions d’avenir à même de favoriser une mobilité durable.

L’IRESEN et Classic Events entendent œuvrer de concert en vue d’établir un lien organisationnel à long terme pour poursuivre la promotion et l’utilisation de l’énergie solaire, souligne le communiqué.