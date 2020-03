Soft Tech produit 10 millions de masques

Dans le cadre de l’élan citoyen et solidaire pour combattre le Coronavirus, la société Soft Tech, filiale de la holding Softgroup, a choisi de mettre son personnel et ses chaînes de production au service de son pays et de l’intérêt général, en produisant dix millions de masques qui seront mis gracieusement à la disposition du Ministère de l’intérieur et autres institutions d’utilité publique.