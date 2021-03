Sociétés cotées : Repli des revenus agrégés de 6,7% au T4-2020

Cette contre-performance intervient après une quasi-stagnation des revenus au T1-2020 à +0,5%, suivie de deux baisses successives au T2 et au T3 de -10,5% et -4,5%, fait savoir AGR dans son récent « Research report – Equity ». Plus en détails, 50 sociétés cotées parmi les 71 ayant publié leurs résultats au terme de ce dernier trimestre de l’année 2020 accusent une contraction de leur chiffre d’affaires (CA) contre 43 lors du T3-2020, précise la même source. Ainsi, les analystes d’AGR soulignent que les secteurs de l’immobilier, de l’énergie, des banques et du BTP ont pâti, durant le T4-2020, d’un affaiblissement visible de la demande par rapport à l’année 2019. En effet, leurs revenus trimestriels ont reculé de respectivement 1,5 MMDH, 1,3 MMDH, 440 millions de dirhams (MDH) et 199 MDH. À l’opposé, les secteurs de l’automobile et des télécoms enregistrent une appréciation relative de leurs revenus, relèvent-ils, notant qu’il s’agit d’une hausse de 104 MDH et de 62 MDH respectivement.

En outre, ce rapport fait également ressortir que le CA agrégé de la cote s’établit à 239,8 MMDH en 2020 contre 252,7 MMDH en 2019, soit un recul de 5,1%. Sur la base du poids capitalistique des différents secteurs cotés, deux constats se profilent. En effet, 10 secteurs cotés, représentant 38% de la capitalisation du marché, accusent des baisses plus ou moins sensibles de leur activité à fin décembre. Il s’agit de l’immobilier (-55,4%), de l’énergie (-19,6%), du BTP (-13,0%), du ciment (-8,6%), de l’automobile (-6,9%), des sociétés de financement (-5,7%), des ports (-5,2%), des assurances (-3,4%), de l’agro-alimentaire (-2,4%) et des nouvelles technologies de l’information – NTI (-0,4%). Le second constat est que 4 secteurs cotés, qui pèsent près de 58% dans la capitalisation du marché, ont publié un CA annuel en hausse. Il s’agit de la Grande Distribution, des Banques, des Mines et des Télécoms dont les revenus progressent de +5,9%, +3,0%, +1,6% et +0,7% respectivement.

(Avec MAP)