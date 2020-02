Smartphones: Realme poursuit son expansion

En effet, cette jeune marque a pu s’imposer face à la forte concurrence mondiale en réalisant, selon les affirmations de son management, une progression de 709% en 2019 citant des chiffres publiés par le cabinet d’études Canalys.

D’après la marque, elle se positionne 4ème aux Philippines et 5ème en Egypte. Et elle est en compétition pour le Top 5 sur certains marchés mondiaux, dépassant Huawei aux Philippines et Xiaomi en Egypte. « 2020 sera l’année où nous nous développerons davantage avec des smartphones équipés et des prix plus compétitifs » Explique Shadow Zhang, directrice marketing de realme Maroc.

Notons que Realme est une marque spécialisée dans les smartphones et services technologiques de haute qualité avec une expérience Dare-to-Leap. La marque a été officiellement créée le 4 mai 2018 par son fondateur Sky Li, en collaboration avec un groupe de jeunes ayant une riche expérience dans l’industrie des smartphones.