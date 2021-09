SM le Roi Mohammed VI nomme le Général de Corps d’Armée, Belkhir El Farouk, inspecteur général des FAR

SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-major Général des FAR, a nommé le Général de Corps d’Armée, Belkhir El Farouk, inspecteur général des FAR, en remplacement du Général de Corps d’Armée, Abdelfattah Louarak, annonce dans un communiqué le ministère de la maison royale, du protocole et de la chancellerie.