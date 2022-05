Skaleet et Mobiblanc s’associent pour proposer des technologies de pointe aux banques en Afrique

Skaleet, fintech internationale proposant un Core Banking Platform de nouvelle génération, vient d’annoncer un partenariat avec Mobiblanc, entreprise de Services Numériques Agile (ESN Agile), afin d’apporter des solutions clés en main aux établissements financiers à travers l’Afrique.

Ce partenariat permettra aux institutions financières de lancer de nouveaux produits digitaux innovants qu’elles pourront mettre à disposition de leurs clients particuliers et entreprises.

Basée au Maroc et en Tunisie, Mobiblanc est un acteur majeur sur les marchés d’Afrique du Nord et de l’Ouest, dédié aux solutions digitales. La Société offre des prestations de conseil et d’intégration à des clients très divers.

Your browser does not support the video tag.

Skaleet donne aux banques de détail et autres institutions financières la possibilité de lancer de nouveaux produits et services bancaires à un prix compétitif. Elle apporte des solutions innovantes de bout en bout, sur mesure et évolutives.

A noter que Skaleet et Mobiblanc participeront conjointement à l’Africa Pay & ID Expo 2022 (APIDE), du 26 au 28 Mai 2022 à Marrakech.