Simplification des procédures administratives : Examen de 3 832 formalités relevant de l’administration publique

La ministre déléguée chargée de la transition numérique et de la réforme administrative, Ghita Mezzour, a fait savoir que 3.832 procédures administratives relevant de la compétence des administrations publiques ont été recensées et examinées dans le cadre des mesures prises par son département pour la mise en œuvre de la loi 55.19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives.